Inmar Mức lương

Khoảng lương Inmar từ $79,600 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhân sự ở mức thấp nhất đến $224,400 cho Marketing ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Inmar. Cập nhật lần cuối: 8/19/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
Median $109K
Quản lý khoa học dữ liệu
$188K
Nhà khoa học dữ liệu
$110K

Nhà phân tích tài chính
$86.7K
Nhân sự
$79.6K
Marketing
$224K
Quản lý sản phẩm
$147K
Bán hàng
$124K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$159K
Câu hỏi thường gặp

Compensația totală anuală mediană raportată la Inmar este $124,375.

