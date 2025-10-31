Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in India tại Ingram Micro dao động từ ₹925K mỗi year cho Software Engineer II đến ₹1.65M mỗi year cho Senior Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in India có tổng giá trị ₹1.11M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Ingram Micro. Cập nhật lần cuối: 10/31/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
