Thu nhập Kiến trúc sư dữ liệu in United States tại Infosys dao động từ $62.7K mỗi year cho JL3B đến $113K mỗi year cho JL6. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $100K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Infosys. Cập nhật lần cuối: 11/12/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
JL3B
$62.7K
$60.7K
$0
$2K
JL3A
$63.5K
$63.5K
$0
$0
JL4
$95.1K
$94.7K
$0
$417
JL5
$102K
$102K
$0
$0
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Infosys, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)