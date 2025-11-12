Thu nhập Kỹ sư phần mềm backend in Canada tại Infosys dao động từ CA$90.4K mỗi year cho JL3B đến CA$104K mỗi year cho JL5. Gói thu nhập trung vị year in Canada có tổng giá trị CA$101K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Infosys. Cập nhật lần cuối: 11/12/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
JL3B
CA$90.4K
CA$90.4K
CA$0
CA$0
JL3A
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL4
CA$86.1K
CA$86.1K
CA$0
CA$0
JL5
CA$104K
CA$104K
CA$420
CA$0
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Infosys, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)