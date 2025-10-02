Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại Infor dao động từ $78.9K mỗi year cho Associate Software Engineer đến $123K mỗi year cho Senior Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $84K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Infor. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Associate Software Engineer
$78.9K
$78.9K
$0
$0
Software Engineer
$96.4K
$96.4K
$0
$0
Senior Software Engineer
$123K
$123K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
