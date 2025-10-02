Tổng thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Toronto Area tại Infor là CA$93.1K mỗi year cho Associate Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Greater Toronto Area có tổng giá trị CA$98.8K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Infor. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Associate Software Engineer
CA$93.1K
CA$93.1K
CA$0
CA$0
Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Team Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
