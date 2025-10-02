Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Hyderabad Area tại Infor dao động từ ₹667K mỗi year cho Associate Software Engineer đến ₹1.69M mỗi year cho Senior Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Greater Hyderabad Area có tổng giá trị ₹1.21M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Infor. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Associate Software Engineer
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
