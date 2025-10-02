Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Atlanta Area tại Infor dao động từ $99.8K mỗi year cho Software Engineer đến $131K mỗi year cho Senior Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Atlanta Area có tổng giá trị $90K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Infor. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$99.8K
$99.8K
$0
$0
Senior Software Engineer
$131K
$131K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
