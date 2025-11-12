Tổng thu nhập Kỹ sư phần mềm full-stack in India tại Info Edge là ₹1.84M mỗi year cho Senior Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in India có tổng giá trị ₹1.77M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Info Edge. Cập nhật lần cuối: 11/12/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.84M
₹1.7M
₹0
₹141K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
