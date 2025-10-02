Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Delhi Area tại Info Edge dao động từ ₹1.8M mỗi year cho Senior Software Engineer đến ₹4.88M mỗi year cho Tech Lead/Team Lead. Gói thu nhập trung vị year in Greater Delhi Area có tổng giá trị ₹2.01M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Info Edge. Cập nhật lần cuối: 10/2/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới