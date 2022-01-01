Danh bạ công ty
Infinidat
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Infinidat Mức lương

Mức lương tại Infinidat dao động từ $35,638 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Vận Hành Dịch Vụ Khách Hàng in Israel ở mức thấp đến $111,440 cho vị trí Marketing in United States ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Infinidat. Cập nhật lần cuối: 9/13/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $84.3K

Kỹ sư phần mềm backend

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$93.5K
Vận Hành Dịch Vụ Khách Hàng
$35.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Marketing
$111K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Den högst betalda rollen som rapporterats på Infinidat är Marknadsföring at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $111,440. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Infinidat är $88,927.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Infinidat

Công ty liên quan

  • Sitecore
  • REI Systems
  • FiscalNote
  • Swimlane
  • AlgoSec
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác