Tổng thu nhập trung bình của Kiến Trúc Sư Giải Pháp in India tại Indus Valley Partners dao động từ ₹509K đến ₹708K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Indus Valley Partners. Cập nhật lần cuối: 10/31/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

₹545K - ₹642K
India
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
₹509K₹545K₹642K₹708K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

Các cấp bậc nghề nghiệp tại Indus Valley Partners?

Kiến trúc sư dữ liệu

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kiến Trúc Sư Giải Pháp tại Indus Valley Partners in India có tổng thu nhập hàng năm là ₹708,275. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Indus Valley Partners cho vị trí Kiến Trúc Sư Giải Pháp in India là ₹508,505.

