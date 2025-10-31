Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm tại inDriver in Kazakhstan có tổng thu nhập hàng năm là KZT 33,306,949. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.