inDriver
  • Mức lương
  • Nhà Thiết Kế Sản Phẩm

  • Tất cả mức lương Nhà Thiết Kế Sản Phẩm

inDriver Nhà Thiết Kế Sản Phẩm Mức lương

Gói thu nhập trung vị của Nhà Thiết Kế Sản Phẩm in Kazakhstan tại inDriver có tổng giá trị KZT 23.16M mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của inDriver. Cập nhật lần cuối: 10/31/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
Tổng mỗi năm
KZT 23.16M
Cấp bậc
Middle
Lương cơ bản
KZT 23.16M
Stock (/yr)
KZT 0
Thưởng
KZT 0
Số năm tại công ty
1 Năm
Số năm kinh nghiệm
5 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại inDriver?
Block logo
+KZT 30.25M
Robinhood logo
+KZT 46.41M
Stripe logo
+KZT 10.43M
Datadog logo
+KZT 18.25M
Verily logo
+KZT 11.47M
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Đóng góp

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm tại inDriver in Kazakhstan có tổng thu nhập hàng năm là KZT 33,306,949. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại inDriver cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm in Kazakhstan là KZT 23,155,177.

Tài nguyên khác