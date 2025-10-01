Thu nhập Quản Lý Sản Phẩm in San Francisco Bay Area tại Indeed dao động từ $203K mỗi year cho L2 đến $437K mỗi year cho L4. Gói thu nhập trung vị year in San Francisco Bay Area có tổng giá trị $519K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Indeed. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L2
$203K
$149K
$32.7K
$20.7K
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$437K
$250K
$143K
$43.8K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Indeed, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
NĂM 1
33.3%
NĂM 2
33.4%
NĂM 3
Tại Indeed, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (8.32% hàng quý)
33.4% được phát hành trong 3rd-NĂM (8.35% hàng quý)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.