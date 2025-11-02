Danh bạ công ty
Gói thu nhập trung vị của Vận Hành Kinh Doanh tại Indeed có tổng giá trị $140K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Indeed. Cập nhật lần cuối: 11/2/2025

Gói Lương Trung Vị
Indeed
Business Operations
New York, NY
Tổng mỗi năm
$140K
Cấp bậc
L3
Lương cơ bản
$140K
Stock (/yr)
$0
Thưởng
$0
Số năm tại công ty
3 Năm
Số năm kinh nghiệm
5 Năm
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Indeed, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

NĂM 1

33.3%

NĂM 2

33.4%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Indeed, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (8.32% hàng quý)

  • 33.4% được phát hành trong 3rd-NĂM (8.35% hàng quý)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Vận Hành Kinh Doanh tại Indeed có tổng thu nhập hàng năm là $228,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Indeed cho vị trí Vận Hành Kinh Doanh là $115,000.

