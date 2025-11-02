Danh bạ công ty
In-Charge Energy
In-Charge Energy Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương

Gói thu nhập trung vị của Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại In-Charge Energy có tổng giá trị $120K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của In-Charge Energy. Cập nhật lần cuối: 11/2/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
In-Charge Energy
Interoperability Lead
Richmond, VA
Tổng mỗi năm
$120K
Cấp bậc
L3
Lương cơ bản
$120K
Stock (/yr)
$0
Thưởng
$0
Số năm tại công ty
2 Năm
Số năm kinh nghiệm
3 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại In-Charge Energy?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm tại In-Charge Energy in United States có tổng thu nhập hàng năm là $165,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại In-Charge Energy cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm in United States là $120,000.

Tài nguyên khác