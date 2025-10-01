Danh bạ công ty
Improving
Improving Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương tại Mexico

Gói thu nhập trung vị của Kỹ Sư Phần Mềm in Mexico tại Improving có tổng giá trị MX$596K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Improving. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Improving
Full-Stack Software Engineer
Guadalajara, JA, Mexico
Tổng mỗi năm
MX$596K
Cấp bậc
Senior
Lương cơ bản
MX$596K
Stock (/yr)
MX$0
Thưởng
MX$0
Số năm tại công ty
4 Năm
Số năm kinh nghiệm
6 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Improving?

MX$3.09M

Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Lương thực tập

Đóng góp

Chức danh được bao gồm

Kỹ sư phần mềm full-stack

Câu hỏi thường gặp

The highest paying salary package reported for a Kỹ Sư Phần Mềm at Improving in Mexico sits at a yearly total compensation of MXMX$24,540,422. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Improving for the Kỹ Sư Phần Mềm role in Mexico is MXMX$13,243,967.

