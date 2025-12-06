Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Netherlands tại IMC dao động từ €146K mỗi year cho L1 đến €160K mỗi year cho L4. Gói thu nhập trung vị year in Netherlands có tổng giá trị €160K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của IMC. Cập nhật lần cuối: 12/6/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
$168K
$129K
$0
$39K
L2
$169K
$119K
$0
$50.1K
L3
$176K
$119K
$0
$57.1K
L4
$185K
$121K
$0
$63.3K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
