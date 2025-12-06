Thu nhập Nhà Khoa Học Dữ Liệu in United States tại IMC dao động từ $247K mỗi year cho L1 đến $242K mỗi year cho L3. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $200K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của IMC. Cập nhật lần cuối: 12/6/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
$247K
$150K
$0
$96.9K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$242K
$208K
$0
$33.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
