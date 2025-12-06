Danh bạ công ty
IHS Markit
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
    Levels FYI Logo
  • Mức lương
  • Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật

  • Tất cả mức lương Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật

IHS Markit Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật Mức lương

Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của IHS Markit. Cập nhật lần cuối: 12/6/2025

Chúng tôi chỉ cần thêm 4 nữa Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật thông tin lươngs tại IHS Markit để mở khóa!

Mời bạn bè và cộng đồng của bạn chia sẻ thông tin lương ẩn danh trong vòng chưa đầy 60 giây. Càng nhiều dữ liệu có nghĩa là những người tìm việc như bạn và cộng đồng của chúng ta sẽ có được những thông tin hữu ích hơn!

💰 Xem Tất Cả Mức Lương

💪 Đóng Góp Mức Lương Của Bạn

Thông tin mức lương mới nhất
ThêmThêm LươngThêm Thông Tin Lương

Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Xuất dữ liệuXem việc làm đang tuyển

Đóng góp
Các cấp bậc nghề nghiệp tại IHS Markit?

Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật tại IHS Markit in United States có tổng thu nhập hàng năm là $111,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại IHS Markit cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật in United States là $111,000.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho IHS Markit

Công ty liên quan

  • Leidos
  • EQ
  • AVEVA
  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ihs-markit/salaries/technical-program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.