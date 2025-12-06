Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại IHS Markit dao động từ $99.2K mỗi year cho Software Engineer đến $136K mỗi year cho Senior Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $135K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của IHS Markit. Cập nhật lần cuối: 12/6/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Associate Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$99.2K
$94.8K
$2K
$2.3K
Senior Software Engineer
$136K
$120K
$0
$16K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
