ICONMA Mức lương

Mức lương tại ICONMA dao động từ $80,621 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Dự Án ở mức thấp đến $157,080 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của ICONMA . Cập nhật lần cuối: 10/17/2025