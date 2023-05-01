ICON Mức lương

Danh bạ công ty
Mức lương tại ICON dao động từ $94,097 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Dự Án ở mức thấp đến $173,400 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của ICON. Cập nhật lần cuối: 10/17/2025

Kỹ Sư Điều Khiển
$136K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$119K
Kỹ Sư Cơ Khí
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$119K
Quản Lý Sản Phẩm
$173K
Quản Lý Dự Án
$94.1K
Kỹ Sư Phần Mềm
$114K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại ICON là Quản Lý Sản Phẩm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $173,400. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại ICON là $119,400.

