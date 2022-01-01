Danh bạ công ty
Huntington National Bank
Huntington National Bank Mức lương

Mức lương tại Huntington National Bank dao động từ $64,675 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu ở mức thấp đến $200,400 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Huntington National Bank. Cập nhật lần cuối: 9/4/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $91.5K

Kỹ sư phần mềm backend

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $105K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $138K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
Median $128K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $200K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$89.6K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$64.7K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$88.6K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$129K
Quản Lý Sản Phẩm
$137K
Quản Lý Dự Án
$73K
Bán Hàng
$194K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$166K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$139K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Huntington National Bank là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm với tổng thu nhập hàng năm là $200,400. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Huntington National Bank là $128,183.

