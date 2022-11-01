Hiscox Mức lương

Mức lương tại Hiscox dao động từ $30,979 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh ở mức thấp đến $238,342 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Hiscox . Cập nhật lần cuối: 11/21/2025