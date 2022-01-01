Hinge Health Mức lương

Danh bạ công ty
Mức lương tại Hinge Health dao động từ $48,540 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $353,225 cho vị trí Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Hinge Health. Cập nhật lần cuối: 9/5/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $175K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $240K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $232K

Vận Hành Kinh Doanh
$142K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$147K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$124K
Phát Triển Doanh Nghiệp
$271K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$133K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$271K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$234K
Nhà Thiết Kế Công Nghiệp
$261K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$75K
Marketing
$118K
Vận Hành Marketing
$158K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$48.5K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$353K
Quản Lý Dự Án
$116K
Nghiên Cứu Viên UX
$207K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Hinge Health, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Hinge Health là Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $353,225. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Hinge Health là $166,550.

Tài nguyên khác