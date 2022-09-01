Hightouch Mức lương

Thư Mục Công Ty
Khoảng lương Hightouch từ $176,400 trong tổng thu nhập hàng năm cho Quản lý khoa học dữ liệu ở mức thấp nhất đến $306,000 cho Bán hàng ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Hightouch. Cập nhật lần cuối: 8/20/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
Median $190K
Quản lý khoa học dữ liệu
$176K
Bán hàng
$306K

Kỹ sư bán hàng
$229K
Lịch trình trao quyền

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Hightouch, Các khoản cấp cổ phiếu/vốn chủ sở hữu tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:

  • 25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được trao quyền trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

10 years post-termination exercise window.

Câu hỏi thường gặp

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Hightouch je Bán hàng at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $306,000.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Hightouch je $209,733.

