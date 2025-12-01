Danh bạ công ty
Highspot
Highspot Kế Toán Mức lương

Gói thu nhập trung vị của Kế Toán in United States tại Highspot có tổng giá trị $168K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Highspot. Cập nhật lần cuối: 12/1/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Highspot
Senior Manager, Revenue Accounting
Seattle, WA
Tổng mỗi năm
$168K
Cấp bậc
L34
Lương cơ bản
$168K
Stock (/yr)
$0
Thưởng
$0
Số năm tại công ty
1 Năm
Số năm kinh nghiệm
6 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Highspot?
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
Options

Tại Highspot, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kế Toán tại Highspot in United States có tổng thu nhập hàng năm là $170,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Highspot cho vị trí Kế Toán in United States là $167,500.

Tài nguyên khác

