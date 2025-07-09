Thư Mục Công Ty
HeyJobs Mức lương

Khoảng lương HeyJobs từ $60,504 trong tổng thu nhập hàng năm cho Quản lý sản phẩm ở mức thấp nhất đến $92,188 cho Quản lý kỹ thuật phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của HeyJobs. Cập nhật lần cuối: 8/19/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
Median $81.3K

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Quản lý sản phẩm
Median $60.5K
Marketing
$70.2K

Quản lý kỹ thuật phần mềm
$92.2K
Câu hỏi thường gặp

HeyJobs'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $92,188 ücretle Quản lý kỹ thuật phần mềm at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
HeyJobs'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $75,723'dır.

