Danh bạ công ty
Heyday
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Heyday Mức lương

Mức lương tại Heyday dao động từ $56,511 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức thấp đến $201,000 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Heyday. Cập nhật lần cuối: 9/10/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Vận Hành Kinh Doanh
$136K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$197K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$56.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Quản Lý Sản Phẩm
$184K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$191K
Kỹ Sư Phần Mềm
$201K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

El puesto mejor pagado reportado en Heyday es Kỹ Sư Phần Mềm at the Common Range Average level con una compensación total anual de $201,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Heyday es $187,275.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Heyday

Công ty liên quan

  • Tempo
  • Healthcare Bluebook
  • Mountainside Fitness
  • Hero
  • Dialogue
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác