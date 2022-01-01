Danh bạ công ty
Hexaware Technologies Mức lương

Mức lương tại Hexaware Technologies dao động từ $3,616 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kế Toán ở mức thấp đến $273,625 cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Hexaware Technologies. Cập nhật lần cuối: 9/10/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $7.2K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $122K
Kế Toán
$3.6K

Vận Hành Kinh Doanh
$5.3K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$7.3K
Dịch Vụ Khách Hàng
$5.4K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$21.8K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$10.1K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$15.6K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$79.7K
Marketing
$7.5K
Quản Lý Sản Phẩm
$98.5K
Quản Lý Dự Án
$121K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$31.3K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$274K
Câu hỏi thường gặp

Ipa ti o nsan owo giga julọ ti a sọ ni Hexaware Technologies ni Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật at the Common Range Average level pẹlu apapọ isanwo ọdun ti $273,625. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Hexaware Technologies ni $15,635.

