Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại HERE Technologies dao động từ $110K mỗi year cho L5 đến $212K mỗi year cho L10. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $120K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của HERE Technologies. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L5
$110K
$90K
$20K
$0
L6
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
$124K
$118K
$2K
$3.6K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
