Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Poland tại HERE Technologies dao động từ PLN 164K mỗi year cho L6 đến PLN 320K mỗi year cho L8. Gói thu nhập trung vị year in Poland có tổng giá trị PLN 201K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của HERE Technologies. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN 164K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
