Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Mumbai Metropolitan Region tại HERE Technologies dao động từ ₹3.67M mỗi year cho L5 đến ₹5.76M mỗi year cho L9. Gói thu nhập trung vị year in Mumbai Metropolitan Region có tổng giá trị ₹2.48M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của HERE Technologies. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L5
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
