Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in India tại HERE Technologies dao động từ ₹3.69M mỗi year cho L5 đến ₹5.61M mỗi year cho L9. Gói thu nhập trung vị year in India có tổng giá trị ₹2.2M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của HERE Technologies. Cập nhật lần cuối: 9/25/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.66M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.77M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
