Thu nhập Nhà Khoa Học Dữ Liệu in Mumbai Metropolitan Region tại HERE Technologies dao động từ ₹3.91M mỗi year cho L5 đến ₹1.65M mỗi year cho L7. Gói thu nhập trung vị year in Mumbai Metropolitan Region có tổng giá trị ₹2.25M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của HERE Technologies. Cập nhật lần cuối: 11/6/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***