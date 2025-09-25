Thu nhập Nhà Khoa Học Dữ Liệu in India tại HERE Technologies dao động từ ₹3.93M mỗi year cho L5 đến ₹1.66M mỗi year cho L7. Gói thu nhập trung vị year in India có tổng giá trị ₹2.26M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của HERE Technologies. Cập nhật lần cuối: 9/25/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L5
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.66M
₹1.66M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
