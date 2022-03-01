Danh bạ công ty
Henry Ford Health System
Henry Ford Health System Mức lương

Mức lương tại Henry Ford Health System dao động từ $94,554 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Khoa Học Dữ Liệu ở mức thấp đến $169,150 cho vị trí Quản Lý Chương Trình ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Henry Ford Health System. Cập nhật lần cuối: 9/14/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $100K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$94.6K
Quản Lý Chương Trình
$169K

Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at Henry Ford Health System is Quản Lý Chương Trình at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $169,150. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Henry Ford Health System is $100,000.

