Tổng thu nhập trung bình của Quản Lý Chương Trình in United Kingdom tại Helsing dao động từ £165K đến £230K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Helsing. Cập nhật lần cuối: 9/27/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

£177K - £209K
United Kingdom
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
£165K£177K£209K£230K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Helsing, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)



Câu hỏi thường gặp

Najveći paket kompenzacije za Quản Lý Chương Trình poziciju u Helsing in United Kingdom iznosi £230,421 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Helsing za Quản Lý Chương Trình poziciju in United Kingdom je £165,430.

