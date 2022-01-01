Danh bạ công ty
Health Catalyst
Health Catalyst Mức lương

Mức lương tại Health Catalyst dao động từ $63,680 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật ở mức thấp đến $182,000 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Health Catalyst. Cập nhật lần cuối: 11/18/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $128K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $143K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $126K

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$83.6K
Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT)
$82.3K
Tiếp Thị
$108K
Quản Lý Dự Án
Median $120K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $182K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$63.7K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Health Catalyst là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm với tổng thu nhập hàng năm là $182,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Health Catalyst là $120,000.

