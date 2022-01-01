Health Catalyst Mức lương

Mức lương tại Health Catalyst dao động từ $63,680 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật ở mức thấp đến $182,000 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Health Catalyst . Cập nhật lần cuối: 11/18/2025