Happiest Minds Mức lương

Mức lương tại Happiest Minds dao động từ $14,388 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $47,338 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Happiest Minds. Cập nhật lần cuối: 9/10/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $14.4K

Kỹ sư dữ liệu

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$35.8K
Quản Lý Sản Phẩm
$47.3K

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$25.9K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$36.3K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

