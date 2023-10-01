Danh bạ công ty
Hansen Technologies
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Hansen Technologies Mức lương

Mức lương tại Hansen Technologies dao động từ $9,478 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $112,025 cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Hansen Technologies. Cập nhật lần cuối: 9/10/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $9.5K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$79.4K
Quản Lý Sản Phẩm
$112K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Най-високо платената позиция в Hansen Technologies е Quản Lý Sản Phẩm at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $112,025. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Hansen Technologies е $79,387.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Hansen Technologies

Công ty liên quan

  • Flipkart
  • Databricks
  • Lyft
  • Microsoft
  • Apple
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác