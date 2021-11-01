H-E-B Mức lương

Mức lương tại H-E-B dao động từ $36,400 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $235,000 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của H-E-B . Cập nhật lần cuối: 10/20/2025