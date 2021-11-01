Danh bạ công ty
H-E-B Mức lương

Mức lương tại H-E-B dao động từ $36,400 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $235,000 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của H-E-B. Cập nhật lần cuối: 10/20/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Software Engineer 1 $96.4K
Software Engineer 2 $139K
Senior Software Engineer $163K
Staff Software Engineer $214K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư dữ liệu

Kỹ sư độ tin cậy hệ thống

Dịch Vụ Khách Hàng
Median $36.4K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $89K

Quản Lý Sản Phẩm
Median $140K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $235K
Nghiên Cứu Viên UX
Median $99K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $80.3K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$128K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $163K
Nhà Thiết Kế Đồ Họa
$119K
Information Technologist (IT)
$132K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$121K
Bán Hàng
$63.9K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại H-E-B là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm với tổng thu nhập hàng năm là $235,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại H-E-B là $124,773.

Tài nguyên khác