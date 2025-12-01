Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại Gusto dao động từ $179K mỗi year cho L1 đến $652K mỗi year cho L6. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $303K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Gusto. Cập nhật lần cuối: 12/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
$179K
$132K
$23.1K
$23.2K
L2
$188K
$145K
$38.5K
$4.6K
L3
$247K
$182K
$55.8K
$8.9K
L4
$323K
$233K
$86.3K
$3.8K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
20%
NĂM 1
20%
NĂM 2
20%
NĂM 3
20%
NĂM 4
20%
NĂM 5
Tại Gusto, Options tuân theo lịch trình phát hành 5 năm:
20% được phát hành trong 1st-NĂM (20.00% hàng năm)
20% được phát hành trong 2nd-NĂM (1.67% hàng tháng)
20% được phát hành trong 3rd-NĂM (1.67% hàng tháng)
20% được phát hành trong 4th-NĂM (1.67% hàng tháng)
20% được phát hành trong 5th-NĂM (1.67% hàng tháng)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Gusto, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
