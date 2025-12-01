Danh bạ công ty
Gusto
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
    Levels FYI Logo
  • Mức lương
  • Vận Hành Dịch Vụ Khách Hàng

  • Tất cả mức lương Vận Hành Dịch Vụ Khách Hàng

Gusto Vận Hành Dịch Vụ Khách Hàng Mức lương

Tổng thu nhập trung bình của Vận Hành Dịch Vụ Khách Hàng tại Gusto dao động từ $88.3K đến $125K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Gusto. Cập nhật lần cuối: 12/1/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

$100K - $119K
United States
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
$88.3K$100K$119K$125K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

Chúng tôi chỉ cần thêm 3 nữa Vận Hành Dịch Vụ Khách Hàng thông tin lươngs tại Gusto để mở khóa!

Mời bạn bè và cộng đồng của bạn chia sẻ thông tin lương ẩn danh trong vòng chưa đầy 60 giây. Càng nhiều dữ liệu có nghĩa là những người tìm việc như bạn và cộng đồng của chúng ta sẽ có được những thông tin hữu ích hơn!

💰 Xem Tất Cả Mức Lương

💪 Đóng Góp Mức Lương Của Bạn


Lịch Trình Phát Hành

20%

NĂM 1

20%

NĂM 2

20%

NĂM 3

20%

NĂM 4

20%

NĂM 5

Loại Cổ Phiếu
Options

Tại Gusto, Options tuân theo lịch trình phát hành 5 năm:

  • 20% được phát hành trong 1st-NĂM (20.00% hàng năm)

  • 20% được phát hành trong 2nd-NĂM (1.67% hàng tháng)

  • 20% được phát hành trong 3rd-NĂM (1.67% hàng tháng)

  • 20% được phát hành trong 4th-NĂM (1.67% hàng tháng)

  • 20% được phát hành trong 5th-NĂM (1.67% hàng tháng)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
Options

Tại Gusto, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về Vận Hành Dịch Vụ Khách Hàng đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Vận Hành Dịch Vụ Khách Hàng tại Gusto có tổng thu nhập hàng năm là $125,350. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Gusto cho vị trí Vận Hành Dịch Vụ Khách Hàng là $88,290.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Gusto

Công ty liên quan

  • Bloomberg
  • WePay
  • Chatham Financial
  • Q2
  • Braintree
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/customer-service-ops.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.