Tổng thu nhập Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh in United States tại Gusto là $160K mỗi year cho L3. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Gusto. Cập nhật lần cuối: 12/1/2025
Tổng Thu Nhập Trung Bình
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$160K
$140K
$20K
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
20%
NĂM 1
20%
NĂM 2
20%
NĂM 3
20%
NĂM 4
20%
NĂM 5
Tại Gusto, Options tuân theo lịch trình phát hành 5 năm:
20% được phát hành trong 1st-NĂM (20.00% hàng năm)
20% được phát hành trong 2nd-NĂM (1.67% hàng tháng)
20% được phát hành trong 3rd-NĂM (1.67% hàng tháng)
20% được phát hành trong 4th-NĂM (1.67% hàng tháng)
20% được phát hành trong 5th-NĂM (1.67% hàng tháng)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Gusto, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
