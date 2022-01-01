Thư Mục Công Ty
GSK
GSK Mức lương

Khoảng lương GSK từ $6,733 trong tổng thu nhập hàng năm cho Bán hàng ở mức thấp nhất đến $392,700 cho Quản lý dự án ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của GSK. Cập nhật lần cuối: 8/19/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Kỹ sư phần mềm
Median $177K
Nhà khoa học dữ liệu
Median $86.1K
Trợ lý hành chính
$71.7K

Kỹ sư y sinh
$169K
Quản lý vận hành kinh doanh
$28.8K
Nhà phân tích kinh doanh
$28.2K
Kỹ sư điều khiển
$91.3K
Dịch vụ khách hàng
$36.1K
Quản lý khoa học dữ liệu
$60.3K
Nhà phân tích tài chính
$65.3K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$59.7K
Nhà tư vấn quản lý
$114K
Marketing
$248K
Vận hành marketing
$75.9K
Nhà thiết kế sản phẩm
$55.4K
Quản lý sản phẩm
$60.5K
Quản lý chương trình
$129K
Quản lý dự án
$393K
Nhà tuyển dụng
$80.6K
Vấn đề quản lý
$97.8K
Bán hàng
$6.7K
Chuyên viên an ninh mạng
$105K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$86.1K
Kiến trúc sư giải pháp
$161K
Câu hỏi thường gặp

Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos GSK er $83,329.

