Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Wroclaw Metropolitan Area tại Grid Dynamics dao động từ PLN 57.8K mỗi year cho T1 đến PLN 230K mỗi year cho T3. Gói thu nhập trung vị year in Wroclaw Metropolitan Area có tổng giá trị PLN 153K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Grid Dynamics. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
T1
PLN 57.8K
PLN 57.8K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN 204K
PLN 204K
PLN 0
PLN 0
T3
PLN 230K
PLN 230K
PLN 0
PLN 0
T4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Grid Dynamics, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
