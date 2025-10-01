Danh bạ công ty
Grid Dynamics
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
    Levels FYI Logo
  • Mức lương
  • Kỹ Sư Phần Mềm

  • Tất cả mức lương Kỹ Sư Phần Mềm

  • Tricity

Grid Dynamics Kỹ Sư Phần Mềm Mức lương tại Tricity

Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Tricity tại Grid Dynamics dao động từ PLN 73.3K mỗi year cho T1 đến PLN 190K mỗi year cho T3. Gói thu nhập trung vị year in Tricity có tổng giá trị PLN 73K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Grid Dynamics. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
T1
Junior Software Engineer(Cấp độ mới vào nghề)
PLN 73.3K
PLN 73.3K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
T3
Senior Software Engineer
PLN 190K
PLN 190K
PLN 0
PLN 0
T4
Staff Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Xem 2 Thêm cấp độ
Thêm thù laoSo sánh cấp độ

PLN 600K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng PLN 112K+ (đôi khi PLN 1.12M+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Thông tin mức lương mới nhất
ThêmThêm LươngThêm Thông Tin Lương

Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Xuất dữ liệuXem việc làm đang tuyển
Lương thực tập

Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
Options

Tại Grid Dynamics, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)



Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về Kỹ Sư Phần Mềm đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.

Chức danh được bao gồm

Gửi chức danh mới

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kỹ sư dữ liệu

Kỹ sư DevOps

Câu hỏi thường gặp

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Kỹ Sư Phần Mềm στην Grid Dynamics in Tricity φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή PLN 292,266. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Grid Dynamics για τον ρόλο Kỹ Sư Phần Mềm in Tricity είναι PLN 149,880.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Grid Dynamics

Công ty liên quan

  • EPAM Systems
  • ThoughtWorks
  • Alight Solutions
  • Bentley Systems
  • ISG
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác