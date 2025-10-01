Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Serbia tại Grid Dynamics dao động từ $44.3K mỗi year cho T2 đến $52.4K mỗi year cho T4. Gói thu nhập trung vị year in Serbia có tổng giá trị $48.9K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Grid Dynamics. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$44.3K
$44.1K
$0
$135
T3
$56.4K
$56.4K
$0
$0
T4
$52.4K
$52.4K
$0
$0
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Grid Dynamics, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
